Rigo (Lega-LV): “Piano rifiuti, mozione approvata, dal Consiglio via libera a rivedere le fasi della procedura VAS per discariche amianto”

09 luglio 2024

(Arv) Venezia 9 lug. 2024 – “Un’area che rischia, potenzialmente, di ritrovarsi con due discariche di amianto esprime naturale e logiche preoccupazioni. Preoccupazioni che mi hanno spinto, in questi mesi, ad ascoltare le istanze del territorio. E tutto questo senza alcun approccio ideologico, ma con il solo scopo di approfondire un aspetto così strategico per una zona tanto fragile dal punto di vista ambientale. La mozione approvata oggi, quindi, va nella giusta e condivisa direzione di verificare la sussistenza di impatti sostanziali in ordine a questa tematica”. Con queste parole il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta Filippo Rigo spiega il proprio voto sulla mozione 533, approvata nella seduta del Consiglio veneto di oggi.

“La volontà di approfondire la procedura VAS, seguita nell’aggiornamento del piano dei rifiuti – spiega Rigo – rientra quindi nella volontà di chiarire aspetti importanti e dirimenti. E quando c’è chiarezza, ne giovano tutti. L’area del Veronese, sulla quale oggi incombono due importanti progetti di discariche, una a Valeggio sul Mincio e una a Villafranca, ha già pagato un prezzo molto elevato in termini ambientali. Ecco perché, in una procedura articolata come questa, si deve tenere in considerazione con la massima attenzione ogni singola fase. Per me è prioritario sostenere il nostro territorio e la sicurezza della gente che vi abita”.

(Regione Veneto)