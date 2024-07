09 luglio 2024

(Arv) Venezia 9 lug. 2024 – “Come ogni anno arriviamo a votare l’assestamento di bilancio in Consiglio regionale e si ripete la stessa storia: mancano i fondi, la coperta è corta e quindi non c’è possibilità di reali investimenti. Se nell’ultimo bilancio avessimo inserito l’addizionale IRPEF progressiva, come propongo dal primo giorno in Aula, o le mie proposte sull’IRAP, oggi non saremmo in questa situazione”. E’ quanto dichiara Elena Ostanel, consigliera regionale (Il Veneto che Vogliamo), a margine dei lavori consiliari.

“Se questa Giunta fosse stata più lungimirante oggi avremmo i fondi necessari per investire seriamente sulla sanità pubblica, per esempio abbassando le rette delle RSA per tutti i cittadini. Invece, come ogni anno, l’assestamento del bilancio è un atto burocratico senza coraggio, – commenta Ostanel – dove non si investe e non si guarda al futuro della Regione. Abbiamo ‘solo’ 15 milioni, che sono nulla se paragonati, per esempio a una città come Vicenza, che investe 7 milioni nell’assestamento”. “Grande assente, ancora una volta, è il diritto allo studio. Mentre l’Assessora competente era assente abbiamo constatato che anche quest’anno mancano all’appello ben 19 milioni di euro per pagare le borse di studio degli universitari che ne hanno diritto: in questo assestamento sulle borse di studio ci sono 3 milioni, inseriti grazie a un nostro ordine del giorno votato all’unanimità ad ottobre dell’anno scorso, come riconosciuto oggi dall’assessore al Bilancio Calzavara. Mentre da un lato ci viene raccontata la favola del Veneto traino del Paese dall’altro quasi 5.000 nostri studenti universitari, che avrebbero diritto ad una borsa di studio, devono, con grande fatica, pagarsi le tasse di iscrizione, affitti astronomici nelle città e libri sempre più costosi: è inaccettabile” – aggiunge la consigliera-. Tra gli emendamenti correttivi presentati anche quelli per aumentare i fondi alla cultura, che sono stati bocciati tranne per un impegno che abbiamo strappato alla Giunta di finanziare i progetti culturali sullo spettacolo dal vivo alla prossima variazione di ottobre, compresa l’iniziativa ‘I giovani al cinema’”, conclude Ostanel.

(Regione Veneto)