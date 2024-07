Master di secondo livello per insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria

A conclusione di un percorso triennale, giunge a compimento per le prime iscritte il corso di studi post-laurea magistrale per insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e primarie, che si tiene presso l’Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I” di Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto.

Giulia Zuccato, con la tesi “Alla scoperta degli insegnamenti di Gesù, del mondo e della parola di Dio. Presentazione di tre Unità di apprendimento per l’insegnamento della religione cattolica alla scuola dell’infanzia”, è la prima ad avere difeso la tesi, martedì 2 luglio 2024, e a ottenere il titolo del Master di secondo livello in Scienze religiose, promosso dalla Facoltà teologica del Triveneto in collaborazione con gli Istituti superiori di Scienze religiose collegati, in base all’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche siglata dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dalla Conferenza Episcopale Italiana (28 giugno 2012).

L’obiettivo della formazione è di fornire competenze teologiche specialistiche e qualificate riguardo ai contenuti disciplinari dell’insegnamento della religione cattolica, all’uso delle sue fonti, ai processi del suo apprendimento e alla progettazione e gestione di percorsi di insegnamento coerenti con le indicazioni nazionali vigenti.

Le iscritte attualmente sono otto, tutte donne, di età compresa fra i 30 e 60 anni, principalmente della diocesi di Treviso, ma con rappresentanze anche di Padova e di Udine.

Corsi, seminari e laboratori, uniti alla specifica formazione nella didattica dell’Irc, hanno stimolato durante questo percorso l’applicazione concreta delle conoscenze e delle abilità maturate in riferimento alle esigenze specifiche dei bambini da 3 a 10 anni.

La proposta formativa (per complessivi 120 cfu/ects) è stata distribuita nel tempo di sei semestri accademici, in modo da favorire la partecipazione di insegnanti che già lavorano a tempo pieno e, spesso, hanno anche impegni familiari; una formula che è stata apprezzata dalle frequentanti.

«Oltre a risolvere un problema presente soprattutto nelle scuole dell’infanzia e primarie paritarie, permettendo alle insegnanti di ruolo di offrire nelle proprie classi l’insegnamento di religione cattolica, – afferma don Michele Marcato, direttore dell’Issr “Giovanni Paolo I” – questo percorso permette a chi lo frequenta di formarsi una competenza e sviluppare una sensibilità sui temi religiosi. Questa può essere una preziosa risorsa nelle nostre scuole parrocchiali, soprattutto in considerazione del fatto che ormai sono rare le presenze di personale religioso. In qualche caso, le partecipanti stanno assumendo il compito di “coordinamento” nella propria scuola, in modo che l’investimento in formazione abbia delle ricadute positive su tutto il corpo docenti».

Aa 2024/2025: la proposta si allarga

Per il prossimo anno accademico il Master continua con un’opportunità nuova, sviluppata “in corso d’opera”, che si offre come risorsa anche per Diocesi diverse da quelle che promuovono l’Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I” (Belluno-Feltre, Treviso e Vittorio Veneto), da cui è partita la proposta. Si tratta di una più ampia collaborazione con gli Istituti della Facoltà (Padova, Verona, Vicenza, Udine): i crediti relativi alle materie bibliche e teologiche (69 cfu/ects complessivi) possono essere seguiti dagli studenti e dalle studentesse come “ospiti” negli Istituti presenti nel proprio territorio; i corsi dell’area pedagogico didattica e le prove finali (51 cfu/ects complessivi) si svolgeranno invece presso la sede centrale dell’Issr “Giovanni Paolo I”, a Treviso.

I dettagli del percorso

AMMISSIONE

Trattandosi di un Master di secondo livello, possono essere accolti solo candidati con titoli di laurea magistrale (o laurea quadriennale del vecchio ordinamento) abilitante all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria.

PERIODO, MODALITA’ E SEDE DI SVOLGIMENTO

È richiesta la frequenza minima ai due terzi del monte ore totale (tre quarti per i corsi di tipo seminariale). Fino a metà del monte ore complessivo può essere seguito con forme di insegnamento a distanza, mediante l’utilizzo di piattaforme di e-learning (Di.Sci.Te., Cisco-Webex e Moodle).

I corsi sono già attivati presso l’Issr “Giovanni Paolo I” (con sede a Treviso e collegamento fad a Belluno), con orari serali durante la settimana, oltre al sabato mattina; potranno essere attivati, su richiesta di un numero minimo di persone interessate, anche a Padova, Verona, Vicenza, con gli orari previsti dai relativi Issr.

Piano dei corsi.

TESI CONCLUSIVA E TITOLO

Il Master si conclude con una tesi a orientamento progettuale elaborata dal candidato sulla base delle discipline di studio previste e presentata di fronte a una commissione. Al corsista che avrà difeso con esito positivo la tesi finale viene conferito il titolo di “Master di secondo livello in Scienze religiose”, che non corrisponde al Baccalaureato (laurea triennale), né alla Licenza in Scienze religiose (laurea magistrale).

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per ogni annualità è prevista una tassa di € 450,00 più € 60,00 per i diritti di segreteria. Le iscrizioni si effettuano in seguito a colloquio con il direttore per verificare le condizioni richieste per l’ammissione.

Info [email protected] – tel. 0422 324835

Per approfondire clicca qui.

Nella foto: Giulia Zuccato con alcune compagne di corso.

(Facoltà Teologica del Triveneto)