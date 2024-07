L’Agente Smith di Matrix si unisce a MultiVersus

L’Agente Smith, il famigerato antagonista della serie di film The Matrix, sarà il prossimo personaggio giocabile in MultiVersus, il titolo corale pubblicato da Warner Bros. Games. Il nuovo trailer rilasciato oggi ha mostrato per la prima volta il gameplay dell’Agente Smith, che entrerà nel roster del gioco l’8 luglio, nell’ambito della Stagione 1: Cattivi e Cabaret. L’Agente Smith, noto per la sua inesorabile caccia a Neo e ai suoi alleati, è stato introdotto come un personaggio di classe Picchiatore. Le sue mosse sono state progettate per riflettere il suo ruolo di difensore della Matrice.

[embedded content]

Dotato di una velocità sconcertante e una precisione letale, Smith porta con sé una combinazione di combattimento ravvicinato e abilità con le armi da fuoco. Una delle sue caratteristiche distintive è la capacità di teletrasportarsi durante la lotta, accorciando le distanze tra sé e i suoi avversari in un batter d’occhio. Inoltre, può chiamare in supporto un altro Agente, aumentando ulteriormente la sua già impressionante presenza sul campo di battaglia.

Per celebrare l’arrivo dell’Agente Smith, MultiVersus ha organizzato l’evento “Batti le fenditure, ottieni l’Agente Smith gratuitamente”. Dal 8 luglio, i giocatori potranno partecipare a questa sfida nella modalità PvE, affrontando vari boss per ottenere ricompense e sbloccare gratuitamente l’Agente Smith come combattente giocabile. Questo evento promette di aggiungere una dimensione extra di sfida e divertimento, incoraggiando i giocatori a immergersi ancora di più nell’universo di MultiVersus.