63.000 al Roverella per Toulouse-Lautrec

Sono stati 63.000 i visitatori che hanno calcato le sale di Palazzo Roverella per ammirare i capolavori di uno dei più rinomati artisti del XIX secolo. Un successo che attesta Palazzo Roverella tra le sedi espositive più prestigiose in Italia.

Inaugurata lo scorso 23 febbraio, sulla mostra Henri de Toulouse-Lautrec. Parigi 1881-1901 – curata da Jean-David Jumeau-Lafond, Francesco Parisi e Fanny Girard, con la collaborazione di Nicholas Zmelty (Manifesti e Incisioni) – domenica 30 giugno, è calato il sipario, con il plauso della critica e registrando 63 mila visitatori.

Un risultato che colloca la mostra dedicata al grande artista francese sul podio delle esposizioni più visitate al Roverella: la terza, per l’esattezza, dopo Kandinskij (88.000) e Renoir (73.000). Un successo che sottolinea, ancora una volta, come la proposta culturale di Palazzo Roverella abbia assunto negli anni un rilievo di carattere nazionale, capace di riscuotere ampio ed unanime riconoscimento dalla stampa e dalla critica.

La ricca offerta ai visitatori

Un prestigioso successo, che trova le sue radici – oltre che nella valida proposta culturale – nella ricca offerta formativa, con un programma educativo e didattico che si adatta a tutte le fasce di età e con le numerose visite guidate che spesso si estendono oltre la mostra, portando i visitatori alla scoperta di Rovigo e del Polesine.

Riconosciuta come una delle sedi espositive più prestigiose in Italia, Palazzo Roverella, grazie all’adozione di un modello di gestione dal respiro internazionale, anno dopo anno, continua a generare risultati importanti per la città di Rovigo e per l’intera provincia. Risultati che spronano la Fondazione Cariparo e l’ecosistema di attori che si prendono cura del territorio a lavorare insieme con impegno ed entusiasmo sempre maggiori, per il bene delle comunità locali.

(Fondazione Cariparo)