SNAI – Europeo: l’Italia torna a Berlino e sfida la Svizzera Spalletti favorito: «2» nei 90’ a 2,50, qualificazione a 1,65

Azzurri all’Olympiastadion, dove 18 anni fa conquistarono il titolo mondiale. Il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari paga 2,85, il successo svizzero a 3,45. A 4,00 il primo gol di Retegui o Scamacca

Milano, 28 giugno – Superata la fase a gironi, con il brivido e grazie al gol di Zaccagni al 98’ contro la Croazia, l’Italia si lancia nel tabellone a eliminazione diretta dell’Europeo. Sabato alle 18 a Berlino gli Azzurri affrontano negli ottavi la Svizzera, seconda classificata nel Gruppo A, in una metà di tabellone apparentemente favorevole alla squadra di Luciano Spalletti, che in caso di successo affronterebbe Inghilterra o Slovacchia. Il match si gioca poi in uno stadio che evoca splendidi ricordi agli Azzurri, con l’Italia che nel 2006 proprio all’Olympiastadion vinse il suo quarto titolo mondiale. Le quote Snai sorridono alla Nazionale, favorita a 2,50 nei 90 minuti, con il pareggio – che porterebbe le squadre ai supplementari – a 2,85 e l’«1» (formalmente la Svizzera è la squadra prima nominata) a 3,45. La quota sale a 8,50 per un successo ai tempi supplementari (con la Svizzera a 11) e a 7,75 dal dischetto (con la squadra di Yakin a 8,25, mentre nel testa a testa per il passaggio del turno l’Italia è a 1,65 e la Svizzera a 2,25. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,45), con l’Over addirittura a 2,55; meno marcato il confine tra Goal (2,05) e No Goal (1,70).

Risultato e marcatori Nelle tre gare del Gruppo B sono mancati i gol dei centravanti azzurri: la prima rete all’Europeo di Mateo Retegui o Gianluca Scamacca paga 4,00 per entrambi, con i due attaccanti che guidano la lavagna dei possibili marcatori, seguiti dallo svizzero Embolo e da Federico Chiesa a 4,50, con l’ex interista Shaqiri, ancora Zaccagni e Duah a 5,00. L’1-1 a 5,50 è il risultato più probabile, sempre considerando solo i tempi regolamentari, seguito dallo 0-0 a 6,25, dallo 0-1 a 6,50 e dall’1-0 a 8,25.

Antepost L’Italia, partita a 15 nelle quote antepost prima dell’inizio del torneo, ora si gioca campione d’Europa a 17 (prima della partita contro la Croazia era a 20); dopo la fine della fase a gironi domina l’Inghilterra a 5,00, seguita dalla Spagna a 5,50, dalla Germania a 6,50 e dalla Francia a 7,00. Per il titolo di capocannoniere, invece, testa a testa tra Kane e Mbappé a 7,50, con Fullkrug a 10 e la sorpresa georgiana Mikautadze a 12 subito dietro.

