Sandonà (Lega-LV): “La firma di Mattarella sul Ddl Autonomia è quel voto in più che suggella la volontà di oltre due milioni di elettori veneti”

28 giugno 2024

(Arv) Venezia 28 giu. 2024 – “La promulgazione del disegno di legge sull’Autonomia da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuta mercoledì, è un’ottima notizia: non soltanto concretizza un ulteriore, fondamentale passaggio verso questo obiettivo, ma certifica la correttezza del lavoro fin qui svolto. Per noi, quello di Mattarella è il voto in più che si aggiunge a quelli espressi favorevolmente dai 2.273.000 veneti al referendum del 27 ottobre 2017”. Con queste parole il consigliere della Lega – Liga Veneta Luciano Sandonà esprime la propria soddisfazione commentando “La recente firma del Ddl da parte del Capo dello Stato. La promulgazione allontana definitivamente tutte le polemiche sorte sul percorso dell’autonomia, polemiche sterili e faziose perché vogliamo soltanto rendere più efficiente un paese senza togliere niente a nessuno. Torniamo pertanto a concentrarci sui prossimi passaggi in vista del traguardo finale, per una strada ancora lunga. A tal proposito, do pieno sostegno al presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, già a Roma proprio per richiedere subito la gestione di determinate materie”.

(Regione Veneto)