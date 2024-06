Al via il Piazzola Live Festival 2024 organizzato dal gruppo Zed! nella splendida cornice di Piazza Paolo Camerini a Piazzola sul Brenta. Gli spettacoli e i concerti si terranno a partire dal 18 luglio fino al 27 luglio, secondo il seguente programma:

Giovedì 18 luglio – Pierpaolo Spollon in “Quel che provo dir non so”

Sabato 20 luglio – Naska + Finley

Giovedì 25 luglio – Irama Live 2024

Venerdì 26 luglio – Andrea Pennacchi in “Pojana 2: Fausto e Furioso”

Sabato 27 luglio –Cristiano De André in "#De Andrè Best of Live Tour"

Riduzioni biglietti:

Il giorno stesso dell’evento, a partire dalle ore 14, le seguenti categorie di persone potranno acquistare un biglietto nominativo ridotto presso la biglietteria Zed! (sala consiliare del Comune di Piazzola sul Brenta – viale Silvestro Camerini 3):

i cittadini residenti a Piazzola sul Brenta (previa esibizione di carta di identità/passaporto). I neo cittadini, in possesso della carta di identità rilasciata dal precedente Comune di residenza, dovranno esibire anche la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica ricevuta dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Piazzola sul Brenta;

(anche se residenti fuori Comune e solo previa esibizione dell’attestazione del datore di lavoro e documento di identità); gli studenti iscritti alle scuole di Piazzola sul Brenta (anche se residenti fuori Comune e solo previa esibizione del libretto scolastico/badge nominativo e documento di identità);

Il costo del biglietto ridotto sarà di € 25,00 per gli eventi di Pierpaolo Spollon e Andrea Pennacchi e € 30,00 per tutti gli altri in programma. L’acquisto del biglietto ridotto sarà possibile solo per l’evento in programma la sera stessa.

In allegato, la locandina completa degli eventi.

