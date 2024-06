ECCO L’ASTRO RUN, UNA CORSA NON COMPETITIVA… MA DI LIVELLO STELLARE

Assindustria Sport partner dall’European Astronomical Society per l’evento podistico che mercoledì 3 luglio coinvolgerà 500 ricercatori da 48 nazioni. Partenza da Parco Europa e percorso di 8 chilometri attraverso le bellezze iconiche di Padova

Padova capitale europea dell’astronomia. Ma anche degli astronomi che… corrono. Dall’1 al 5 luglio 1.500 ricercatori in arrivo da tutto il mondo si riuniranno al Padova Congress, in Fiera, per l’atteso congresso dell’European Astronomical Society EAS. Ricchissimo il programma di incontri e attività della kermesse, che mira a presentare le ultime scoperte in campo astronomico, dalla cosmologia alle onde gravitazionali, dai pianeti extrasolari all’astrochimica, e molto altro. E nel carnet proposto c’è anche un evento molto particolare: l’Astro Run, una corsa/camminata non competitiva di circa 8 chilometri pensata per offrire ai partecipanti al congresso un percorso che attraversi alcune delle bellezze iconiche della città. È in programma mercoledì 3 luglio alle 19.30, con partenza e arrivo da Parco Europa, bellissima area verde del quartiere Stanga (ingresso da via Venezia, 40). Come partner nell’organizzazione, l’EAS ha scelto Assindustria Sport, in virtù della sua pluriennale e felice esperienza di società organizzatrice di eventi, a partire dalla Padova Marathon.

Saranno circa 500 i partecipanti all’Astro Run 2024, con ben 48 nazioni rappresentate al via. Le più numerose? Ovviamente l’Italia con 90 astronomi/runners, ma spiccano anche i 71 presenti della Germania, i 36 della Spagna, i 31 della Gran Bretagna, i 26 dei Paesi Bassi, i 24 francesi e i 20 statunitensi. A presidiare il percorso un nutrito staff di volontari Assindustria Sport e Fiasp. E proprio ad alcuni atleti gialloblù toccherà il compito di fare da apripista alla testa della corsa.

E, per inciso, sarà un percorso davvero stimolante, quello proposto. In via del tutto eccezionale saranno aperti i giardini di fronte alla Cappella degli Scrovegni e si transiterà lungo Via Eremitani, Via Zabarella, Via del Santo (con passaggio di fianco alla Basilica del Santo), Via Cesarotti, Via San Francesco e Via Santa Sofia. L’evento non comporta la chiusura di strade o modifiche alla viabilità, quindi l’andatura dei runners e walkers potrà essere rallentata o interrotta brevemente per consentire lo smaltimento del traffico veicolare.

Come chiarito dalla stessa EAS l’Astro Run vuole essere «un’opportunità per interagire e creare nuove connessioni con gli altri partecipanti al congresso. Nessuna preoccupazione per i limiti di tempo o la pressione competitiva in questo evento, che nasce per assaporare l’esperienza». Con la testa tra le stelle e gli occhi, per una volta, rivolti alle meraviglie della splendida Padova.

Nella foto la partenza di una precedente edizione dell’Astro Run

