Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse al convenzionamento per l’utilizzo di spazi da parte del Comune presso la frazione di Perarolo

E’ pubblicato all’Albo e nella Sezione Amministrazione Trasparente l’avviso esplorativo rivolto ai privati interessati al convenzionamento per l’utilizzo di spazi del Comune presso la frazione di Perarolo.

L’eventuale convenzione avrà una durata di 5 anni per l’utilizzo della seguente tipologia di immobili:

– sala per riunioni, conferenze, presentazioni di carattere istituzionale, ricreativo, culturale ed educativo con almeno 100 posti (l’utilizzo avverrà compatibilmente alle vigenti norme in materia di sicurezza per lo svolgimento di eventi al chiuso) per massimo 100 ore l’anno;

– campo sportivo per lo svolgimento di eventi ricreativi, sportivi e per finalità educative per 10 giornate l’anno

(Comune di Vigonza)