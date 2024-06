Messico ko, Venezuela vola ai quarti in Copa America

ROMA (ITALPRESS) – Il Venezuela batte 1-0 il Messico e raggiunge

i quarti di finale della Copa America. Al SoFi Stadium di

Inglewood, in California, basta una rete di Salomon Rondon, su

rigore a inizio ripresa, per regalare alla Vinotinto il passaggio

del turno con una giornata d’anticipo contro un Messico sottotono. Nell’altra sfida del girone B l’Ecuador vince 3-1 contro la Giamaica che, nonostante la prima storica rete nella competizione continentale messa segno da Michail Antonio, non riesce a evitare l’eliminazione. Decisiva, ora, la partita tra Messico ed Ecuador in programma nella notte tra domenica e lunedì.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).