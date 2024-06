IL VILLAGGIO COLDIRETTI: UN INCONTRO TRA AGRICOLTURA E CITTADINI PER VALORIZZARE IL MADE IN ITALY E PROMUOVERE L’ECCELLENZA ENOGASTRONOMICA.

LE NOSTRE SCUSE AI CITTADINI PER I DISAGI. PRIMI DANNI RIPRISTINATI.

Il Villaggio Coldiretti rappresenta un momento di incontro tra le esperienze agricole e i cittadini, tre giorni per far crescere la conoscenza sul nostro modello alimentare, per promuovere il nostro Made in Italy in una città e in una regione simbolo delle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese. La “costruzione” di questo Villaggio, che si pone come detto obiettivi importanti e che vuole coinvolgere famiglie, bambini, giovani e anziani, sta generando dei disagi per i cittadini e questo ci dispiace profondamente e ce ne scusiamo.

Come Coldiretti, stiamo cercando di risolvere ogni problematica tempestivamente, in particolare in ogni zona in cui abbiamo rilevato danni ai sanpietrini sono stati ripristinati in accordo con l’amministrazione comunale. Così come siamo intervenuti sul verde della zona giardini che è stato sistemato e sarà risistemato nuovamente a conclusione del Villaggio, la fontana delle tartarughe è stata manutentata ed ora è possibile ammirare anche il monumento a Garibaldi. Anche l’opera alla Partigiana Leoncillo, transennata per ragioni di sicurezza, è stata riaperta alle visite e abbellita con decorazioni floreali. Insomma, stiamo intervenendo rapidamente perché siamo i primi a voler bene a questa città e di cui vogliamo, attraverso questo Villaggio, anche per valorizzarne ancora di più la sua forte vocazione agricola fatta di prodotti unici, patrimonio di biodiversità e sostenibilità, che hanno reso l’Italia famosa in tutto il mondo. Alcuni esempi sono il miele di Barena, i carciofi di Sant’Erasmo, il pomodoro del Cavallino e tutte le produzioni locali e regionali molte delle quali a rischio estinzione, unitamente alla tradizione della pesca. Il villaggio ha proprio questo tra i suoi obiettivi, quello di avvicinare i cittadini al mondo produttivo valorizzando il nostro patrimonio agroalimentare riconosciuto universalmente per qualità e standard produttivi.

Siamo convinti che saranno tre giorni da vivere insieme ai nostri agricoltori che si integreranno con il massimo rispetto nel tessuto cittadino. Tre giorni di confronti, di incontri, di formazione e di educazione alimentare che vogliamo condividere con tutti.

La sensibilità dell’ambiente e la sensibilità di Venezia avranno un grande palcoscenico internazionale dove ribadire ancora una volta l’attenzione verso questi temi. Coldiretti dimostrerà concretamente il suo affetto per Venezia e i suoi cittadini anche dopo il villaggio.