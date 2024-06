Home Notizie Intervento Acquevenete – 1, 3 e 5 luglio

Per consentire intervento programmato acquevenete inserimento nuova condotta idrica l’erogazione dell’acqua potrà essere sospesa e/o ridotta in comune di Este IN TRE GIORNATE DIVERSE:

lunedì 1 luglio dalle ore 9,09 alle ore 17,00 via Rizzardi civico 1

mercoledì 3 luglio dalle 9,00 alle 17,00 in via Pra’ Laterale dal civico 46/b al 46/l

venerdì 5 luglio dalle ore 9,00 alle ore 17,00 in via Pra’ Laterale dal civico 52 al 58 bis

(Comune di Este)