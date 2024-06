SERVIZIO CIVILE ANZIANI: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI. TRIENNIO 2024 – 2027

essere titolari di pensione ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della vigente normativa;

essere titolari di pensione ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della vigente normativa;

essere titolari di pensione ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della vigente normativa;

essere in possesso dei diritti civili e politici;

essere in possesso dei diritti civili e politici;

essere in possesso dei diritti civili e politici;