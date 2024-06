Xbox annuncia il ritorno alla Gamescom 2024

Dal 21 al 25 agosto, la città di Colonia in Germania si trasformerà nel palcoscenico internazionale per gli appassionati di videogiochi, ospitando la celebre Gamescom 2024. Tra i protagonisti più attesi, Xbox conferma la sua presenza con una line-up di giochi che promette di entusiasmare i fan. Tra gli annunci più eclatanti, giochi come “Age of Mythology: Retold”, “Avowed”, e “Diablo IV: Vessel of Hatred” si preannunciano come i titoli di punta che attireranno gli occhi del mondo.

Xbox ha rivelato la presenza di una serie di titoli che spaziano attraverso vari generi e universi narrativi, garantendo così di soddisfare una vasta gamma di gusti videoludici. Tra questi, spiccano:

Age of Mythology: Retold , Diablo IV: Vessel of Hatred, Avowed, Ara: History Untold, World of Warcraft: The War Within, The Elder Scrolls Online, Fallout 76.

L’annuncio di Xbox non si limita solo alla presentazione di giochi, ma apre anche la porta a futuri annunci riguardanti collaborazioni con partner del settore, arricchendo ulteriormente l’offerta per i partecipanti alla fiera.

Per chi desidera rimanere aggiornato sugli sviluppi e sulle ulteriori anticipazioni, Xbox invita tutti a seguire il blog Xbox Wire. Qui, nei mesi precedenti l’evento, verranno rivelati dettagli più specifici sui giochi, le attività previste durante la fiera e le esclusive che solo un evento come la Gamescom può offrire.