Oppo lancia in Europa i nuovi smartphone AI, Reno12 e Reno12 Pro

Oppo ha annunciato con un evento a Ibiza il lancio in Europa di due nuovi modelli di smartphone, il Reno12 e il Reno12 Pro. Questi dispositivi introducono una serie di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, offrendo nuove opportunità in termini di produttività e creatività. I nuovi modelli rappresentano un ulteriore sviluppo della serie Reno, già affermata sul mercato europeo sin dal 2019 con il lancio del primo smartphone 5G, Reno 5G. Il CEO di Oppo Europe, Bingo Liu, ha dichiarato che il trend dell’AI sta segnando un cambiamento fondamentale, con gli smartphone che si pongono come strumenti ideali per accedere e utilizzare l’AI mobile. Oltre 50 milioni di smartphone Oppo dotati di intelligenza artificiale sono stati distribuiti nel mondo, come ha dichiarato sul palco dell’evento Liu.

I modelli Reno12 e Reno12 Pro presentano il nuovo Futuristic Fluid Design e una struttura in lega ad alta resistenza. Entrambi i dispositivi sono dotati della piattaforma mobile MediaTek Dimensity 7300-Energy a 4 nm, sviluppata in collaborazione con MediaTek per offrire prestazioni elevate. Oltre al nuovo look argento, entrambi i modelli offrono uno stile alternativo. Su Reno12, per un aspetto più classico, è disponibile la colorazione Black Brown che presenta una ricca tonalità di cacao in una finitura priva di impronte digitali.

Su Reno12 Pro, Nebula Black presenta un design bicolore opaco-lucido con due metà separate naturalmente da un nastro metallico che attraversa orizzontalmente il retro del telefono. Reno12 Pro è dotato della più grande evoluzione del display nella storia della Serie Reno: si tratta dell’Infinite View Screen. Utilizzando un design a micro-curve, combina l’estetica di uno schermo curvo con la presa di uno schermo piatto, offrendo una visione immersiva.

Il display OLED da 6,7 pollici e 120Hz offre un’ampia gamma di colori e una protezione hardware contro la luce blu. La tecnologia Splash Touch di OPPO garantisce il funzionamento del display anche in condizioni di bagnato. Inoltre, il Reno12 è il primo smartphone al mondo a utilizzare il Corning Gorilla Glass 7i, offrendo una protezione avanzata contro cadute e graffi.

Reno12 e Reno12 Pro introducono diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa. Tra queste, l’AI Eraser permette di rimuovere elementi di disturbo dalle fotografie con un semplice tocco, mentre AI Clear Face e AI Best Face migliorano la qualità delle foto di gruppo. Inoltre, AI Studio consente la creazione di avatar digitali e ritratti artistici a partire da una sola foto. La suite AI include anche l’AI Toolbox, che sfrutta il modello linguistico Google Gemini per offrire funzionalità come AI Write, AI Speak e AI Summary, migliorando la produttività e l’efficienza. AI Recording Summary permette di estrarre e organizzare riassunti di testo da registrazioni vocali.

La fotocamera principale di entrambi i modelli utilizza un sensore Sony LYT-600 con autofocus e stabilizzazione ottica dell’immagine. La modalità Ritratto con zoom 2x permette di ottenere effetti bokeh di qualità professionale. Il Reno12 Pro è dotato di una Telephoto Portrait Camera da 50MP e una nuova Selfie Camera da 50MP. La piattaforma MediaTek Dimensity 7300 Energy a 4nm offre un’efficienza energetica superiore grazie a innovazioni nelle prestazioni di SoC, memoria e storage. La batteria da 5.000mAh, con una densità energetica elevata, supporta la ricarica rapida Oppo SuperVooc da 80W, permettendo una carica completa in soli 46 minuti.

Lo smartphone IA è avanzato anche nella ricezione: la tecnologia AI LinkBoost di Oppo, composta da nove antenne, ottimizza la ricezione del segnale e la selezione della rete. La nuova funzione BeaconLink permette comunicazioni Bluetooth a lunga distanza, fino a 200 metri, in situazioni di emergenza. Oppo Reno12 Pro è disponibile da subito al prezzo di 599,99 euro, mentre Reno12 sarà disponibile nei prossimi giorni a 499,99 euro. Fino al 21 luglio, su Oppo Store è possibile ottenere sconti attraverso il programma trade-in. Su Amazon, sono disponibili promozioni che includono crediti Amazon per futuri acquisti.