Intervista a Lama Nachman: pioniere dell’Intelligenza Artificiale al servizio dell’essere umano

Lama Nachman, Direttrice dell’Intelligent Systems Research Lab presso Intel Labs, ha un’esperienza di 26 anni nel campo del computing contestuale, dei sistemi Human/AI, delle interazioni multimodali, delle reti di sensori, dell’architettura dei computer, dei sistemi embedded e delle tecnologie wireless. Nachman è una delle figure di spicco nell’ambito dell’intelligenza artificiale: la sua ricerca è dedicata ad amplificare il potenziale umano attraverso una collaborazione responsabile tra esseri umani e intelligenza artificiale, guidando un team multidisciplinare di ricercatori che esplora nuove esperienze utente, sistemi di rilevamento, algoritmi e applicazioni.

Un aspetto notevole della sua carriera è la collaborazione con il Professor Stephen Hawking: a partire dal 2012, Nachman ha guidato un team di ricercatori nello sviluppo di una nuova piattaforma software e di un sistema di rilevamento per aiutare Hawking a comunicare. Successivamente, ha esteso questa tecnologia alla comunità open source, permettendo a persone con disabilità in tutto il mondo di comunicare con input limitati e vivere in modo più indipendente. Nell’intervista concessa a Adnkronos Tech&Games, Nachman parla tra le altre cose del proprio lavoro e dell’importanza degli studi interdisciplinari nell’evoluzione dell’IA.