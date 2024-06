Buongiorno “Bravi con l’Albania, mai facile contro la Spagna”

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Il gol incassato dopo 23 secondi sicuramente è stato un bel colpo al cuore, però la squadra si è subito ripresa, abbiamo reagito. Siamo riusciti a ottenere il pareggio subito e a passare in vantaggio abbastanza velocemente. Quella reazione è la testimonianza che ci siamo”. Lo ha dichiarato il difensore della Nazionale e del Torino, Alessandro Buongiorno, ai microfoni della Uefa analizzando la partita d’esordio degli azzurri di Luciano Spalletti. “Il modo in cui abbiamo giocato – ha proseguito -, il modo in cui siamo riusciti a tenere palla. Come abbiamo accelerato quando dovevamo farlo. Ci sono dei momenti in cui devi tenere un pò di più il possesso, altri in cui devi pungere, far male all’avversario. Abbiamo fatto bene nella scelta di questi momenti, nell’intensità e nella voglia che ci hanno messo tutti per recuperare la partita, di andare a pressarli”. Ora un’altra sfida sulla carta molto più difficile. “Contro la Spagna sarà una partita dura in cui dovremo essere bravi a tenere il possesso sulle loro pressioni e poi quando avranno palla loro, cercare di arginare gli esterni, evitando gli uno contro uno a campo aperto. Ma cercando sempre di fare il nostro gioco. Contro di loro non è mai facile perchè hanno questo gioco che si è parecchio evoluto nel corso degli anni. Speriamo di far bene, di imporre il nostro gioco, di tenere il possesso, di giocare bene e di segnare il più possibile”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)