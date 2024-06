Ufficio Zona di Monselice, trasloco nella nuova sede dal 12 al 19 luglio

Una nuova sede, più funzionale, comoda e accessibile, per l’Ufficio Zona di Monselice: il trasloco avverrà dal 12 al 19 luglio prossimi e a breve forniremo informazioni più dettagliate.

Nella nuova sede in via Cristoforo Colombo 22 gli uffici, ubicati al primo piano, sono spaziosi, accoglienti, razionalmente distribuiti, rispettosi della privacy ed a disposizione dei nostri associati. La sede gode di diversi spazi di parcheggio in prossimità dell’ufficio. Per quanto riguarda contatti telefonici e mail dell’ufficio rimane tutto invariato.

La scelta di trasferirsi è stata condivisa con la dirigenza di Coldiretti Padova e la nostra base sociale, quindi è supportata dalla volontà di calarsi sempre di più al centro dell’agricoltura ed al servizio delle imprese agricole.

Dotare l’Ufficio di Zona di Monselice è la chiara dimostrazione dell’attivismo di Coldiretti nel collocarsi vicino ai propri Associati per rispondere con maggiore efficienza ed efficacia alle esigenze di rinnovamento dell’agricoltura padovana, con lo scopo di mettere a disposizione delle imprese agricole del territorio servizi più specialistici e qualificati.

(Coldiretti Padova)