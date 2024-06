Realme: la serie GT 6 riparte dall’Europa con l’AI per rivoluzionare la fascia alta

I nuovi flagship della serie GT 6 faranno il loro debutto a livello mondiale il 20 giugno a Milano. Lo annuncia realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo. L’evento di lancio della serie GT 6 – si legge in una nota – è il primo evento globale di realme e si terrà in Europa, a dimostrazione della centralità e strategicità di questo mercato per il brand.

Il lancio rappresenta un’altra importante pietra miliare per realme, che vede il ritorno della serie GT sul mercato globale dopo due anni. Dal debutto del primo smartphone della serie GT nel marzo 2021, questa linea ha raccolto ampi apprezzamenti da parte degli utenti e degli appassionati di tecnologia di tutto il mondo. Forte di questo slancio, la prossima serie GT verrà presentata come ‘Flagship Killer potenziata dall’AI’ ed è già destinata a superare i suoi predecessori. realme GT 6 punta a conquistare il mercato degli smartphone di fascia alta come ‘Flagship Killer’ insieme a realme GT 6T, posizionato come ‘Flagship Performance nella fascia media’. Entrambi i modelli vantano prestazioni eccezionali e numerose funzioni innovative e sono pronti a ridefinire il panorama degli smartphone di nuova generazione.

La serie integra nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI) all’avanguardia. Grazie alla combinazione di algoritmi AI e di un chipset ad alte prestazioni, per esempio, lo smartphone permette agli utenti di girare video in ambienti estremamente bui:questo eleva le capacità video in notturna a nuovi livelli, consentendo di catturare facilmente i dettagli notturni e di godere dei vantaggi dell’imaging mobile. L’obiettivo di realme è quello di rendere popolare la tecnologia AI per il pubblico più giovane in tutto il mondo.