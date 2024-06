Coltivazione nocciolo, visita studio a Cuneo 21 giugno

Coldiretti Impresa Verde Padova propone una visita studio a Cuneo, venerdì 21 giugno, per conoscere da vicino tecniche e caratteristiche della coltivazione del nocciolo, il prossimo 21 giugno, nell’ambito dell’attività informativa dedicata alle “Colture e tecniche innovative per l’agricoltura del futuro” realizzata con il progetto Pid, Punto Impresa Digitale, organizzato dalla Camera di Commercio di Padova.

La visita studio è collegata al percorso integrato: “ Colture e tecniche Innovative per l’agricoltura del futuro”, con partenza in bus (rientro in giornata) da:

ore 3:30 al Crowne Plaza di Limena

ore 4:00 al casello Autostradale di Borgo Veneto

Posti limitati, adesioni entro il 18 giugno.

Per info e adesioni: [email protected] tel. 0498997305

(Coldiretti Padova)