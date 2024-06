Coldiretti Padova incontra il Cuamm a Bovolenta, 2 luglio

Coldiretti Padova incontra il Cuamm martedì 2 luglio alle ore 20.30 presso Va Oltre – La Tenuta di Bovolenta (Pd), con la presentazione del libro “Africa, andata e ritorno” a cura di Medici con l’Africa Cuamm, edito da Laterza.

Parteciperanno don Dante Carraro, direttore del Cuamm, assieme a Silvia Rizzetto e Pietro Gottardo, coppia di giovani padovani, con un’esperienza come cooperanti in Sud Sudan assieme a Medici con l’Africa. Lei amministrativa e lui infermiere, lo scorso anno, sono partiti per prestare servizio nell’ospedale di Lui, in Western Equatoria.

(Coldiretti Padova)