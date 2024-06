ARRESTATA DALLA POLIZIA UNA COPPIA DI INCENSURATI COINVOLTA IN UN GIRO DI SPACCIO. DOSI DI COCAINA NASCOSTE SUL SEDILE DELL’AUTO E NEL REGGISENO DI LEI.

I poliziotti della Questura di Padova hanno arrestato una coppia di incensurati sorpresi in auto con circa un etto di Cocaina.

Lui 23enne, lei 27, entrambi incensurati, sono stati controllati dagli agenti della Squadra Mobile patavina a tarda sera a Campodarsego (Pd), in una zona dove i residenti avevano segnalato da settimane alcune autovetture sospette effettuare delle brevi soste e poi ripartire a gran velocità. Evidente per gli agenti l’esistenza di una possibile attività di spaccio. Ad essere individuata come sospetta è stata proprio l’auto della coppia.

Forse perché incensurato o forse perché troppo sicuro di sé, o meglio di non poter incappare in un controllo della Polizia su un’arteria che di fatto collega la frazione di Sant’Andrea di Campodarsego con la strada regionale, il giovane ha pensato bene di nascondere la droga sul sedile, ritenendo sufficiente sedercisi sopra. Ma all’atto del controllo il suo immotivato nervosismo ha portato gli agenti ad invitarlo a scendere dall’auto. In quel momento i poliziotti si sono facilmente accorti che proprio sul sedile da lui occupato vi erano due involucri contenenti 10 grammi circa di Cocaina. A quel punto il controllo è stato esteso pure all’auto ed alla passeggera, compagna convivente del giovane. Quest’ultima, vuoi per empatia vuoi semplicemente perché richiesta di dichiarare se in possesso a sua volta di sostanze stupefacenti, ha da subito ammesso di possederne anche lei. Ha provveduto ad estrarre dal reggiseno un’altra ventina di dosi di cocaina, circa 27 grammi, avvolte in un fazzoletto. La stessa aveva con sé pure la somma in contanti di 1.080 euro suddivisa in varie banconote. Accertato il coinvolgimento di entrambi in una ormai più che probabile attività di spaccio, i poliziotti hanno esteso la perquisizione anche alla loro abitazione, individuata a Scorzè, in provincia di Venezia. All’interno della casa della coppia sono stati sequestrati altri 55 grammi di Cocaina, tre bilancini di precisione, numerosi guanti monouso in cellophane, ma soprattutto un taccuino con annotati nomi e cifre al loro fianco, indicativi dell’attività di spaccio gestita dalla coppia.

I due sono stati arrestati e su disposizione del P.M. di turno della Procura di Padova, trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di convalida e del giudizio direttissimo, celebratosi già nella giornata di ieri, al termine della cui udienza il giudice ha inflitto ad entrambi la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed una multa pecuniaria di 800 euro.