Superbike, il Gp dell’Emilia Romagna a Misano fino al 2029

MISANO (ITALPRESS) – WorldSBK comunica la prosecuzione del rapporto con il Misano World Circuit: il Round dell’Emilia-Romagna si terrà pertanto nella Motor Valley fino al 2029.

Il Round dell’Emilia-Romagna continuerà a far emozionare gli appassionati al Misano World Circuit per altri cinque anni, grazie al nuovo accordo sottoscritto con Santa Monica SpA.

Il Round dell’Emilia-Romagna non è soltanto uno degli appuntamenti cruciali presenti nel calendario del WorldSBK ma rappresenta anche un evento significativo per il turismo locale, generando un importante impatto economico che una ricerca realizzata da Trademark Italia stima in oltre 30 milioni di euro.

Questa estensione contrattuale fa sì che Misano continui a essere un punto chiave nel calendario del WorldSBK, offrendo agli appassionati e ai team un’esperienza unica nella Motor Valley nel cuore dell’Italia.

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK, è entusiasta per questo rinnovo della partnership: “Siamo felici di continuare questo rapporto di lunga durata con il Misano World Circuit. Il Round dell’Emilia-Romagna rappresenta un evento chiave per il WorldSBK, Luca Colaiacovo, Presidente di Santa Monica SpA: “Dopo una stagione di significativi investimenti nella struttura da parte della proprietà di Financo, stiamo gettando le basi per garantire a MWC e a questo territorio un calendario sempre degno di una delle capitali mondiali del motorsport”.

Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit: “Grandi eventi come il WorldSBK alimentano l’interesse per il motorsport e al tempo stesso guidano lo sviluppo di una lunga e articolata filiera alla quale abbiamo dato sempre maggior valore. Il rinnovo fino al 2029 genera fiducia e anche ottimismo tra gli imprenditori nel nostro campo”.

