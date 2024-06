California, incendio nella contea di Los Angeles: 1.200 evacuati

Maxi incendio nella contea di Los Angeles in California. Le fiamme si sono estese per migliaia di ettari di terreno tanto che 1.200 persone sono state evacuate, come riporta la Cnn, a titolo precauzionale. Oltre 400 vigili del fuoco stanno combattendo l’incendio che si è sviluppato sabato scorso a Gorman e sulla cui origine sono ancora in corso verifiche. “Due attività commerciali sono state danneggiate” informano i vigili del fuoco che stanno facendo il possibile per bloccare l’avanzata del fuoco.