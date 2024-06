SABATO 15 E DOMENICA 16 GIUNO – GIRO NEXT GEN 2024 E 3° G.P. MEMORIAL MILANI ANTONIO

Un fine settimana all’insegna del ciclismo caratterizzerà la Città di Abano Terme.

Sabato 15 giugno 2024 alle ore 11.05 prenderà il via da Montegrotto Terme la 7ª tappa del

Giro Next Gen Montegrotto Terme – Zocca

Una corsa ciclistica internazionale per atleti under 23 che prevede 8 tappe e classifica finale a tempo.

La gara si svolge su strade completamente chiuse al traffico e attraverserà il Comune di Abano Terme dopo la partenza da Montegrotto Terme

Le vie interessate al passaggio della corsa saranno:

Via Marzia (incrocio Via Configliacchi)

Via Previtali

Via Liberale da Verona

Via dei Colli (tratto compreso tra Via Liberale da Verona e Via Appia Monterosso)

Via Appia Monterosso (tratto compreso tra Via dei Colli e inizio del territorio di Teolo)

Leggi e scarica l’ordinanza stradale con orari e strade coinvolte!

Domenica 16 giugno dalle ore 9.00 si svolgerà invece il 3° G.P. Città di Abano Terme – 3° Memorial Milani Antonio” .

Una competizione ciclistica riservata alla categoria “Giovanissimi” con partenza e arrivo da Piazza Mercato di Abano Terme.

Si allega link all’ordinanza stradale con orari e strade coinvolte nella zona adiacente a Piazza Mercato:

(Comune di Abano Terme)