GRUPPO DI LETTURA IN BIBLIOTECA

Il gruppo di lettura “La strada di mattoni gialli” della Biblioteca di Monselicevi invita all’appuntamento di martedì 18 giugno, alle ore 18:00 per parlare del romanzodi Fruttero & Lucentini, romanzo ambientato a Venezia negli anni ’80.È lontana, lontanissima la Venezia degli anni Ottanta in cui la storia d’amore tra Mr. Silvera e la bella gallerista è ambientata.Lontani gli usi e costumi di un tempo così vicino e che sembra ormai scomparso. Lontanissime, scopriremo, le vere origini del protagonista.

Scrive Valentina Berengo, blogger e divulgatrice letteraria, che ne ha suggerito la lettura in occasione del raduno annuale dei GdL in Veneto:

“Da veneziana, amo quel libro per milioni di ragioni, ma soprattutto perché mi restituisce la mia città (a fronte di com’è ora…)”



Un GdL è formato da persone appassionate alla lettura che leggono in autonomia lo stesso libro e una volta al mese si incontrano per discuterne e condividerne il piacere.

Non fai parte del GDL? Nessun problema, l’accesso è aperto a tutti, potrai venire ad ascoltare o partecipare attivamente dando il tuo parere sulla lettura.

Inoltre, l’aderenza al gruppo non implica un impegno fisso, se avrai tempo potrai leggere i libri che consigliamo, altrimenti, ti aspettiamo alla lettura successiva.