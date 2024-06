CHALLENGE, ASSINDUSTRIA SPORT A BRESCIA PER LA CORSA AGLI ASSOLUTI

L’evento del 15-16 giugno qualifica i primi tre di ogni specialità per la rassegna tricolore (La Spezia, 29-30 giugno), con la possibilità di ripescaggio per i quarti classificati. Una quarantina gli atleti gialloblù al via. Si gareggia anche alla Corrinprato a Padova e ad Abano Terme col Trofeo regionale di marcia e corsa su strada.

Tutto pronto per il Challenge assoluto che sabato e domenica a Brescia vedrà in gara gli atleti che per il momento non hanno guadagnato il minimo per i campionati italiani assoluti e che in questo modo hanno la possibilità di ottenere l’accesso alla massima competizione nazionale individuale della pista. Si qualificano per gli assoluti i primi tre di ogni gara, mentre per i classificati dal quarto posto in poi c’è la possibilità dei ripescaggi.

La squadra di Assindustria Sport presente alla due giorni lombarda sarà composta da una quarantina di atleti, tra loro Martina Agostini, reduce dal minimo per i Mondiali Under 20 sui 100hs, la recente campionessa regionale juniores Keren Mbongo (martello), l’azzurra Laura Dalla Montà (3.000 siepi), gli azzurrini Taré Bergamo (disco), Jacopo Albertin (200 e 4×100, dove ci sarà con lui anche il fresco campione regionale U20 dei 100 Valentino D’Andreta) e Sofia Faggion (400hs), Nikol Marsura (1.500) e Michela Moretton (1.500 e 5.000), queste ultime già protagoniste della stagione invernale. Occhio anche alle staffette, tutte particolarmente agguerrite.

Già venerdì si correrà però anche in Prato della Valle con la 9^ Corrinprato – 5a tappa PadovaCorre 2024, con 24 portacolori di Assindustria Sport al via tra le varie categorie, nella gara che vale anche come Campionato Provinciale Individuale Fidal Padova di corsa su strada.

Sabato Abano Terme ospiterà invece la 2^ Prova del Trofeo Regionale di Marcia e di Corsa su Strada, per la quale sono convocati in rappresentativa provinciale cadetti anche 11 giovani atleti gialloblù (a cui se ne aggiungeranno altri 8 al via a titolo individuale). Ecco i convocati in rappresentativa. Corsa su strada, Ragazzi: Giada Cavallin, Anita Quagliato; Cadetti: Alice Pertile, Emma Prevedello, Filippo Pavarin, Giosuè Camporese. Marcia, Ragazzi: Matilde De Sandre, Antonio Giuriati, Aurora Ciuperca, Anna Prearo; Cadetti: Lorenzo Sicchieri. Le gare si svolgeranno su un circuito cittadino di mille metri, con partenza e arrivo al Parco Urbano, nei pressi di Piazza Todeschini. Previste inoltre gare di marcia per allievi, juniores, promesse, seniores e master, oltre ad una prova promozionale per gli esordienti. Più di 200 gli iscritti. Inizio alle 16 con la corsa su strada. Dalle 17.50 spazio alla marcia.

E c’è anche chi ha già gareggiato: Emma Geronutti si è imposta nel giavellotto al 21° Memorial `Giacomo & Eva Carbonchi`di Sasso Marconi, scagliandolo a 33,73 metri, mentre, nella 2° Verona Summer Athletics, piazzo d’onore per l’allieva Valentina But nei 100hs in 15″40.

Nella foto Sofia Faggion e Jacopo Albertin

(Assindustria Padova)