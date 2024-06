Meloni “Raggiunto al G7 l’accordo sugli asset russi”

BARI (ITALPRESS) – “L’eroica resistenza degli ucraini ha impedito a Putin di portare a compimento il suo piano e la compattezza dell’Occidente ha assicurato gli aiuti necessari. Il G7 ha ribadito questo impegno e confermo che abbiamo raggiunto l’accordo per un sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di dollari entro fine anno la cui restituzione prostrano essere usati extraprofitti derivanti beni russi immobilizzati nella nostra giurisdizione. Quello di oggi è un passaggio politico fondamentale che dovrà essere definito dal punto di vista tecnico, è un risultato non scontato del quale vado fiera”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al G7.

“Confermo il sostegno unanime alla proposta di mediazione degli Stati Uniti su un cessate il fuoco immediato, per il rilascio degli ostaggi e per un aumento dell’assistenza alla popolazione di Gaza. Il G7 ha ribadito ogni sforzo per scongiurare l’escalation e per una soluzione politica duratura con due popoli e due Stati” ha continuato Meloni. “Ho raccolto ampio sostegno e ampia condivisione per il Piano Mattei per l’Africa, per l’approccio italiano di collaborazione da pari a pari con le nazioni africane che sta dando i suoi frutti con l’avvio dei primi progetti pilota. Il salto di qualità riguarda la volontà di far dialogare i diversi strumenti messi in piedi negli anni” ha concluso.

