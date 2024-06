Musica al Museo 2024

Rassegna estiva di concerti nel Chiostro Albini dei Musei Civici agli Eremitani a cura degli Amici della Musica di Padova.

In cartellone cinque appuntamenti nei mesi di giugno/luglio e settembre.

Apertura il 21 giugno, ore 18.00, in occasione della Festa della Musica, con un concerto del Quartetto Goldberg, evento inserito anche nel Festival itinerante Musica con Vista 2024, che si svolge da giugno al settembre e percorre tutta Italia, da Trento a Palermo.

I concerti diffusi in tutta Italia, fra cui anche quello di Padova, sono le tappe di un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese.

Calendario concerti

21 giugno, ore 18.00 – Festa della Musica

Quartetto Goldberg

Jingzhi Zhang, violino

Giacomo Lucato, violino

Matilde Simionato, viola

Martino Simionato, violoncello

Programma

Verdi e Ravel: nazioni a specchio

Giuseppe Verdi – Quartetto; Maurice Ravel – Quartetto

27 giugno, ore 18.00

Sofia Manvati, violino

Programma

Giuseppe Tartini – Sonata n. 7 B.a1

Johann Sebastian Bach – Sonata n. 1 BWV 1001

Nicolò Paganini – Capricci op. 1 n. 5, 11, 24

Eugène Ysaÿe – Sonata n. 3 op. 27 “Ballade”

4 luglio, ore 18.00

Luigi Giordano, bayan

Programma

Johann Sebastian Bach – Suite inglese n. 5 BWV 810

Sergej Rachmaninov – Vocalise op. 34 n. 14 (trascrizione di L. Gordano)

Sofia Gubajdulina – “et exspecto” (sonata per bayan solo)

Anatoly Kusyakov – Sonata n. 6

5 settembre, ore 18.00

Al suon di questa lira: l’incanto musicale di Orfeo

Ensemble l’Humana fragilità

Eleonora Ghiringhelli, Viola da gamba

Francesco Zoccali, Tiorba e Chitarra barocca

Maximiliano Danta, Controtenore, Cornetto e Lirone

Programma

Andrea Falconieri – “La suave melodia” Il primo libro di canzone, sinfonie, etc. (1650)

Emilio de’ Cavalieri – Prologo: “Godi turba mortal” – da “Intermedi et concerti, La Pellegrina” (1591)

Girolamo Kapsberger – Toccata seconda “Arpeggiata” Libro primo d’Intavolatura di Chitarrone (Venezia, 1604)

Antonio Draghi – “Al suon di questa Lira” Dall’opera “La Lira d’Orfeo” (1683)

Athanasius Kircher – “Antidotum Tarantulae” Magnes sive de magnetica arte (1644)

Luigi Rossi – “All’impero d’amore” Dall’opera “L’Orfeo” (1647)

Girolamo Kapsberger – Toccata terza da “primo libro di intavolatura di chitarrone” (1604)

Claudio Monteverdi – “In un fiorito prato” Dall’opera “L’Orfeo, Favola in musica” (1607)

Girolamo Dalla Casa – “Ancor che co’l partire” di Cipriano de Rore Canzoni e madrigali da sonar con la viola bastarda (1584)

Claudio Monteverdi – Sinfonia – Dall’opera “L’Orfeo, Favola in musica” (1607)

Antonio Brunelli – “Num’infernali” Scherzi, arie, canzone_e e madrigali (1614)

Salamone Rossi – “Sonata in dialogo” Il quarto Libro di varie sonate, Venezia (1642)

Claudio Monteverdi – “Ahi vista troppo dolce” Dall’opera “L’Orfeo, Favola in musica” (1607)

Girolamo Frescobaldi – “La Superba” Canzoni da sonare a una, due, tre et quattro (1634)

Claudio Monteverdi – “Voglio di vita uscir” SV 337

Stefano Landi – “Venite o vaghe stelle” Dall’opera “La morte d’Orfeo” (1619)

12 settembre, ore 18.00

Miniature del Secolo Breve

Duo Antares

Andrea Magris, flauto

Erika Perantoni, arpa

Programma

Pietro Domenico Paradisi – Toccata

Henriette Renié – Dance Caprice

Pedro José Blanco – Concierto de dos organos

Marcel Tournier – Quatre préludes; Féerie. Prélude et Danse pour la harpe (Aran Spigoli Soria)

Bernard Andrès – Parvis. Cortège et Danse

Guillaume Connesson – Toccata per arpa (Nora Spigoli Soria)

Jean Michel Damase – Sonatina per due arpe

Informazioni

Biglietto unico: 5€

I biglietti sono disponibili presso il circuito 2tickets.it; presso Gabbia Dischi, via Dante 8; al botteghino del concerto

Prenotazione obbligatoria

[email protected]

Tel. 0498756763