EVENTO | Che mondo sarebbe senza pulito?

Le imprese di pulizia si raccontano

Come sarebbe il nostro mondo senza pulito? Questo è il filo rosso dell’evento organizzato dalla Categoria Imprese di Pulizia di Confartigianato Imprese Padova, con il contributo di Ebav. Un’occasione unica per esplorare e comprendere l’importanza dei servizi di pulizia, che si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 11.00, presso Casa Tormene a Selvazzano Dentro (Via Vittorio Emanuele III 40).

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto Ebav, “Per un mondo più pulito”

Scopri il valore dei servizi di pulizia

Durante l’evento, verranno mostrati in anteprima assoluta due video racconti che illustrano i vari servizi offerti dalle imprese di pulizia associate, descrivendone l’utilità e il modo in cui vengono svolti. Questi video non solo metteranno in luce la professionalità e l’efficacia dei servizi, ma mostreranno anche il valore aggiunto che queste attività apportano alla nostra quotidianità.

Programma dell’evento

Saluti di Stefano Rampazzo,

Delegato della Categoria Imprese di Pulizie di Confartigianato Imprese Padova

Interventi di:

Marco Mion,

Regista e produttore video

Regista e produttore video Imprenditori protagonisti dei video racconti

L’evento sarà moderato dalla giornalista, Anna De Roberto.

Al termine dell’incontro, seguirà aperitivo di networking.

Come partecipare?

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati. Per assicurarsi un posto, è necessario compilare il form di iscrizione:

Per maggiori informazioni:

Confartigianato Imprese Padova, Manuela Barzan cell. 338 5761347 – [email protected]

