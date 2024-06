Inaugurazione a ingresso libero: 21 giugno, ore 18.00

Dal 18 giugno al 14 luglio 2024, presso le Scuderie di Palazzo Moroni, sarà allestita la mostra Metamorfosi del colore. Personale di Daniela Antonello.

In esposizione una quarantina di opere selezionate tra le ultime realizzazioni dell’artista, create per lo più in Baviera o a Berlino, in Germania, luoghi da cui Daniela Antonello assorbe la linfa e l’energia dell’Espressionismo Tedesco.

Infatti le sue opere sono caratterizzate dall’assenza di regole e canoni, in cui l’occhio interno si sostituisce a quello esterno: dall’anima dell’artista direttamente nella realtà, senza mediazioni. Nelle composizioni si concretizza una ribellione dello spirito contro la materia e quindi gli “occhi dell’anima” sono la base di partenza di questa poetica espressionista, ispirandosi a quelle del gruppo Die Brücke (formato da artisti come Kirchner, Nolde, Kokoschka) o a quelle del gruppo Der blaue Reiter (formato da Kandinskij, Paul Klee, Franz Marc, e altri), oggetto per vent’anni dell’Insegnamento Universitario di Arte e Immagine dell’artista.

A colori vivaci e pennellate sicure, la pittrice regala suggestioni di donne, di cavalli, di vitalissime “nature vive”, di “paesaggi “alla Kandinskij….o visioni assolutamente appartenenti all’Astrattismo più integrale, non interpretabili attraverso narrazioni della realtà ma attraverso forme, colori, gesti per dare espansione alle emozioni più intime come fossero note di un brano musicale improvvisato.

Informazioni

Ingresso libero

orario: 09:30-12:30 e 16:00-19:00; chiuso tutti i lunedì non festivi

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

[email protected]

Tel. 0498205623

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)