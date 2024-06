Pescara, 18enne accoltellato in stabilimento balneare: è in prognosi riservata

E’ stato accoltellato dopo una serata di divertimento, quando, con altri amici, stava per lasciare il locale. Ora un ragazzo di 18 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pescara, per un fendente all’addome, per cui è stato sottoposto a intervento chirurgico. L’aggressione è avvenuta in uno stabilimento balneare del lungomare di Pescara, alle 4 di mattina. Il posto di sera si trasforma in dancing.

Sembra che il giovane stesse lungo un corridoio che porta all’uscita quando è stato improvvisamente raggiunto da una coltellata. E’ stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Dell’accaduto si occupano i carabinieri della compagnia di Pescara, che stanno effettuando indagini per risalire al responsabile del ferimento che si è dileguato. Anche nello scorso fine settimana a Pescara c’era stato un accoltellamento, dopo una lite per una donna.

