Europee, Gasparri: “Bene Forza Italia, iettatori ci davano a zero…”

“Io l’ho sintetizzato in un cartello: il dato partenza nostro era lo 0% attribuito fino alla fine dell’anno da una serie di iettatori. Se qualcuno non ci crede vi mostro dei whatsapp che mandavo ad alcuni editorialisti. In autunno siamo passati a ‘non arriveranno alla soglia di sbarramento'”. Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri intervenendo alla Notte delle Elezioni 2024 organizzata nella sede dell’Adnkronos, commentando il risultato dei primi exit poll che danno Forza Italia al 10%.

Mostrando un cartello in cui aveva scritto la previsione di una forbice per Forza Italia tra l’8 e il 10%, Gasparri aggiunge: “Ho scritto 8-10%, per me va bene comunque, mi dichiaro soddisfatto. Siamo sereni, senza esagerare”. E sul ‘sorpasso’ nei confronti della Lega, taglia corto: “Io penso al nostro risultato, e non ho nessuna acrimonia”.

“Noi di Forza Italia riteniamo ragionevole allearci con i conservatori, il partito di Giorgia Meloni, per intenderci. Anche con la Lega c’è un buon rapporto. Il problema sono gli alleati che potrebbe avere la Lega”, dice ancora. “Dai primi risultati emerge una situazione complessa -prosegue Gasparri analizzando i dati- Noi di Forza Italia facciamo parte del Partito Popolare Europeo” e “in Italia abbiamo avuto un risultato positivo”, aggiunge Gasparri.

(ADNKRONOS)