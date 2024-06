Le marche hi-tech più affidabili secondo i consumatori

Altroconsumo ha misurato la qualità e l’affidabilità delle marche dei prodotti hi-tech; oltre ai parametri oggettivi ottenuti dalle prove di laboratorio, è stata data la parola a chi questi prodotti li ha acquistati e li usa tutti i giorni.

Milano, 7 giugno 2024 – Altroconsumo ha condotto un test sulle marche di prodotti hi-tech per capire quali sono quelle che assicurano maggiore qualità, soddisfazione e affidabilità. Inoltre, negli ultimi due anni l’Organizzazione ha raccolto in Italia, insieme alle organizzazioni di consumatori europee con cui collabora (quindi anche in Belgio, Portogallo e Spagna), le esperienze di quasi 50mila persone alle prese con smartphone, televisori, stampanti e smartwatch. I giudizi che ne sono emersi hanno contribuito a definire una valutazione globale delle diverse marche per orientarsi nella scelta del prodotto migliore.

Nell’analisi delle marche di smartphone,sono state prese in considerazione caratteristiche quali la semplicità di scrittura di messaggi, la qualità dello schermo e delle fotocamere, la durata della batteria, la navigazione in Internet, la qualità delle telefonate e la resistenza alla caduta e schizzi d’acqua. Al primo posto Apple, con un punteggio globale pari ad 80, seguito da Sony (77) e Google (73).

Invece, per la valutazione delle migliori marche di televisori, sono state analizzate le caratteristiche e le prestazioni dei televisori con test sulla qualità dell’immagine, la facilità d’uso (prima installazione, uso quotidiano, funzioni multimediali, dimestichezza col telecomando), la qualità dell’audio e i consumi. Guida la classifica Sony, con un punteggio globale di 65, al pari di Samsung e LG. Al quarto e quinto posto della classifica, invece, ci sono Panasonic (62) e Philips (61).

Le diverse marche di smartwatch coinvolte nel test sono state valutate considerando la facilità d’uso e la durata della batteria, le funzioni smart, la compatibilità con i telefoni, la versatilità, la robustezza e la sicurezza informatica.La prima posizione della classifica è occupata da Apple, con punteggio globale di 82, seguita da Garmin, con un punteggio di 79, e Samsung, con punteggio pari a 78.

Infine, le migliori marche di stampanti sono state valutate tenendo conto delle prestazioni di stampa, della facilità d’uso, della sostenibilità ambientale (cartucce, consumi inchiostro…) e dell’uso come scanner o fotocopiatrice. Brother ha ottenuto la prima posizione con un punteggio globale di 76, seguito da Canon, con punteggio di 69, e Epson, 64.