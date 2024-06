LA BIENNALE DI VENEZIA. CODICI SCONTO PER LE BIBLIOTECHE DEL VENETO

Pubblicata il 07/06/2024

Anche quest’anno la Biennale di Venezia, in occasione della 60^ Esposizione internazionale, intende favorire la partecipazione del pubblico delle biblioteche della Regione del Veneto attraverso la concessine di codici sconto.

In allegato l’informativa della Regione con la spiegazione per l’acquisto on line del biglietto utilizzando il codice sconto.

Allegati