Infortunio al ginocchio, la Polonia perde Milik

ROMA (ITALPRESS) – Arkadiusz Milik non sarà in campo con la Polonia agli Europei. L’attaccante della Juventus è stato costretto al forfait, dopo l’infortunio al ginocchio riportato durante l’amichevole contro l’Ucraina disputata ieri sera a Varsavia e vinta 3-1 dalla Polonia. Milik si è infortunato al secondo minuto di gioco dopo un contatto con il centrocampista del Genoa Ruslan Malinovskyi. “Abbiamo iniziato bene la partita. Ma Milik si è infortunato dopo soli due minuti di gioco, un disastro. Sicuramente non potrà partecipare a Euro 2024”, ha dichiarato l’allenatore Micha Probierz in conferenza stampa. La conferma è, poi, arrivata, questa mattina dalla Federazione polacca: “Il giocatore tornerà al club e sarà costretto a sottoporsi ad un’artroscopia al ginocchio”. Milik sta vivendo la stessa situazione di tre anni fa, prima di Euro 2021. Durante l’ultima partita della stagione con il Marsiglia, a Metz, si era infortunato e aveva dovuto rinunciare alla competizione continentale.

