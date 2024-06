INFORMAZIONI UTILI E APERTURE STRAORDINARIE D’UFFICIO – ELEZIONI EUROPEE 8 / 9 GIUGNO 2024

In caso di carta di identità (elettronica o cartacea) scaduta, l’elettore può votare esibendo, oltre alla tessera elettorale, il documento scaduto purché ricorrano le seguenti condizioni:

– scadenza non superiore a 3 anni

– documento in buono stato di conservazione con fotografia non deteriorata

Qualora queste condizioni non ricorrano congiuntamente, l’elettore può contattare l’ufficio anagrafe che provvederà a emettere la nuova CIE: in tal caso l’elettore esibirà la ricevuta di emissione che costituisce documento provvisorio valido solo all’interno del territorio nazionale.

Si precisa che la normativa subordina l’esercizio del diritto di voto all’esibizione della tessera elettorale e di un valido documento di identità, intendendosi per tale non solo la carta di identità (cartacea o elettronica), ma anche:

– qualunque documento emesso da una P.A. munito di fotografia (es. passaporto, patente di guida o nautica);

– tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

– tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

In mancanza di un idoneo documento, esistono due procedure attraverso le quali il presidente di seggio è tenuto ad accertare i dati anagrafici di un elettore:

– l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore;

– come extrema ratio, se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione. L’attestazione a cui ci si riferisce avviene con l’apposizione della firma di colui che identifica nell’apposita colonna della lista sezionale.

