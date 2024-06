Consiglio Comunale del 12 giugno 2024

E’ stato convocato il Consiglio Comunale per il giorno 12 giugno 2024 alle ore 19.00 in videoconferenza per discutere gli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 14/05/2024 avente per oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026”;

2. Modifica al Documento Unico di Programmazione 2024/2026, contestuale variazione al Bilancio di previsione e acquisizione area al patrimonio comunale;

La seduta si svolgerà in modalità telematica mediante videoconferenza nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 54 bis e ss del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta sarà garantita mediante collegamento in diretta streaming visibile cliccando qui

