ASSINDUSTRIA SPORT, TITOLI REGIONALI IN PALIO A MESTRE E ROVIGO

Al Campo San Giuliano i campionati regionali under 20 con una settantina di atleti gialloblù. A Rovigo la rassegna ragazzi, manifestazioni anche a Udine, Cremona, Bressanone, Brescia e Treviso. E il Colbachini ospita i campionati provinciali cadetti.

Oltre 1.300 iscritti, 63 società, 72 titoli in palio. Sono i numeri del Campionato Regionale Individuale per le categorie allievi e juniores, di scena sabato 8 e domenica 9 giugno al Campo San Giuliano di Mestre, una delle manifestazioni più attese della prima parte di stagione. Da assegnare 36 titoli maschili e altrettanti femminili in un appuntamento che vedrà al via i migliori prospetti veneti a livello under 18 (allievi) e under 20 (juniores). Assindustria Sport sarà presente in forze all’appuntamento, con una settantina di iscritti, tra cui Keren Mbongo nel martello e Lorenzo Schiavon nell’asta. Con la rassegna regionale individuale entra nel vivo una stagione che, dopo i campionati italiani di categoria (Molfetta, 5-7 luglio, per gli allievi, e Rieti, 26-28 luglio, per gli juniores), proporrà i Campionati Europei Under 18 di Banska Bystrica (18-21 luglio) e i Campionati Mondiali Under 20 di Lima (26-31 agosto). Inizio gare sabato alle 13 e domenica alle 14.

Domenica 9 giugno, a Rovigo, tocca al campionato regionale individuale ragazzi su pista. Circa 600 atleti della categoria (12 e 13 anni), in rappresentanza di 58 società, vanno a caccia dei titoli veneti individuali: una trentina gli elementi di Assindustria Sport al via. Il programma tecnico della rassegna prevede 16 gare: 60, 1.000, 60 ostacoli, marcia (2 km), alto, lungo, peso e vortex, sia maschili che femminili. Inizio alle 14.15.

Titoli regionali in palio anche a Udine, ma a livello assoluto, con Matteo Miani (asta) e Valerio Forgiarini (disco) a guidare la squadra gialloblù.

Ancora sabato, lanciatori impegnati nel IV Trofeo Marino Filippi di Cremona, con Lucia Prinetti, Kamila Zygadlo e Luca Marchiori in pedana nel martello. Lorenzo De Bortoli sarà invece ai blocchi dei 400hs nel Meeting Loacker di Bressanone. E domenica saranno 15 i portacolori di Assindustria Sport di scena nel XIV Trofeo Sandro e Gabre Calvesi di Brescia, con l’azzurrina Taré Bergamo (nella foto Grana/Fidal) in prima fila nel disco.

Dulcis in fundo, lo Stadio Colbachini. Sono proprio Assindustria Sport e Fidal Padova a organizzare sabato (prime gare alle 15.30) e domenica (9.30) i campionati provinciali cadetti, manifestazione valida per il Trofeo Giovanile Veneto 2024, riservata alle province di Padova e Rovigo. Ovviamente sarà presente in forze la squadra di casa, che schiera oltre 50 atleti.

Spostandosi dalla pista alla strada, la Corritreviso prepara un venerdì colorato d’azzurro coinvolgendo anche quattro atleti di Assindustria Sport: Thomas D’Este, Omar Zampis, Tommaso Forner e Michela Moretton. La 34^ edizione della Corritreviso, abbinata al Trofeo Lattebusche, scatterà alle 20 da Piazza Duomo e si svilupperà su un circuito di 3,3 km che offrirà passaggi suggestivi: dal pittoresco vicolo Dotti a Piazza Rinaldi, dalla Calmaggiore a Piazza dei Signori, sino a Riviera Garibaldi e Riviera Santa Margherita, prima di imboccare Corso del Popolo e via Manin per fare ritorno in Piazza Duomo. Dopo la gara “open”, spazio alle due gare ad invito, limitate ad un numero ristretto d’atleti d’alto livello che si sfideranno su un velocissimo tracciato di 1 km – omologato nel 2023 – da ripetere più volte, sino ad arrivare alla distanza complessiva di 5 km per le donne (start alle 21.40) e 10 per gli uomini (via alle 22.10). Dopo la partenza da Piazza Duomo, il percorso si svilupperà tra la Calmaggiore, Piazza dei Signori, via Martiri della Libertà, Piazza Borsa e via Manin, prima di tornare in Piazza Duomo.

(Assindustria Padova)