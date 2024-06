Scene di Paglia XV edizione – “Tenere Presente”

Bisognerebbe tenere presente i tempi che corrono.

La cattiva memoria dei popoli resuscita mostri intorno a noi – è la terza edizione del Festival in tempi di guerra! – e noi ci ritroviamo a teatro per cercare di essere un po’ meno distratti, distanti, divisi. Per non dimenticarci, per provare a dimenticare. Per immaginarci nel passato e ricordare il futuro che avevamo sognato.

Storie intime per dare corpo e voce ai grandi temi del presente. Il dovere di ricordare e il diritto all’oblio. Aggrapparsi al passato o prendersi cura del presente? La memoria è la madre della saggezza, dicevano gli antichi. Beati gli smemorati, rispondeva il filosofo, perché avranno la meglio anche sui propri errori.

Alla memoria – e alla smemoratezza – è dedicata la quindicesima edizione del Festival Scene di paglia.

Scene di Paglia – programma 2024

Contatti

T. 049 970 93 19

C. 351 877 38 26

www.scenedipaglia.net

info@ scenedipaglia.net

(Comune di Piove di Sacco)