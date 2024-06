Kaspersky e Tiscali insieme per la sicurezza online dei bambini

Milano, 06 giugno 2024. In seguito all’entrata in vigore della delibera “Protezione dei minori nel cyberspazio” dell’AGCOM, che obbliga gli ISP a offrire gratuitamente i Sistemi di Controllo Parentale ai consumatori, Tiscali Italia, l’operatore di Telecomunicazioni del Gruppo Tessellis, stringe una partnership con Kaspersky, azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy, per proteggere i più piccoli dalle sempre più diffuse minacce che possono incontrare online.

Secondo quanto emerso da una recente analisi di Kaspersky, gli attacchi ai bambini stanno diventando un vettore comune per i criminali informatici, destinato a diventare sempre più attivo. Nel primo trimestre del 2024, infatti, sono stati rilevati 1,3 milioni di tentativi di attacco, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e sempre più frequentemente utilizzano come ‘esca’ nomi di videogiochi e giocattoli molti popolari tra i bambini.

Grazie a questa collaborazione, Tiscali rende disponibile gratuitamente per i propri clienti Kaspersky Safe Kids: una soluzione avanzata di parental control, compatibile per dispositivi Windows, Mac, Android e iOS, che consente a tutta la famiglia di navigare in tutta sicurezza nel mondo digitale. Per rendere semplice e immediata l’installazione, Tiscali ha creato una sezione sulla propria Area Clienti dove è possibile reperire tutte le informazioni e le istruzioni dettagliate sul servizio e sulle modalità per l’attivazione.

Kaspersky Safe Kids offre una serie di funzionalità fondamentali per garantire un’esperienza di navigazione sicura. I genitori possono monitorare le attività digitali dei propri figli e il tempo trascorso davanti allo schermo, ricevendo avvisi in caso di comportamenti preoccupanti. Consente di proteggere i più piccoli da esperienze negative, nascondendo i contenuti inappropriati grazie al filtro Web e alla funzionalità di ricerca sicura. Inoltre, impedisce l’apertura di app e siti web specifici. Oltre alle funzionalità di monitoraggio del tempo di utilizzo e controllo dei contenuti, permette anche la localizzazione dei dispositivi grazie al tracciamento GPS. Impostare limiti giornalieri per app specifiche con il controllo dell’utilizzo delle app, coltivare sane abitudini digitali con la pianificazione dei dispositivi e consentire di visualizzare e tenere traccia delle regole con la barra dei limiti per i bambini, incoraggiano l’equilibrio tra vita online e offline. Kaspersky Safe Kids contribuisce, pertanto, allo sviluppo di abitudini positive e all’insegnamento della sicurezza digitale.

“Tiscali è da sempre molto sensibile ai temi relativi alla sicurezza online e si impegna a fornire i giusti strumenti per un utilizzo più attento e consapevole della rete e dei suoi servizi. La navigazione Internet, pur essendo un valido strumento per imparare, esprimere la propria creatività e interagire con gli altri, può diventare potenzialmente pericolosa per bambini e adolescenti. Per questo, in linea con il D. Lgs. 28/2020 e le linee guida dell’AGCOM, Tiscali mette a disposizione la soluzione di Parental Control Kaspersky Safe Kids, che permette di configurare filtri e impostazioni personalizzati per proteggere i più piccoli da contenuti inadeguati, consentendo così a tutta la famiglia di navigare con serenità nel mondo digitale”, ha dichiarato Gianfranco Sammarco, Direttore Commerciale di Tiscali.

“La protezione dei bambini online è una priorità per tutti. Da tempo Kaspersky è impegnata a garantire la sicurezza online per tutte le famiglie come dimostra questa collaborazione con Tiscali. I cyber attacchi ai bambini sono sempre più diffusi e i più piccoli spesso non conoscono le basi della sicurezza informatica, cadendo facilmente nelle trappole degli aggressori. Ecco perché una soluzione di sicurezza efficace e affidabile così come una corretta educazione all’igiene informatica sono un dovere per i genitori che hanno a cuore la sicurezza online dei propri figli”, ha dichiarato Cesare D’Angelo, General Manager Italy & Mediterranean di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

