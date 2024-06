Asfaltatura di due tratti della pista ciclabile di Via Mazzini.

In vista dell’imminente inizio lavori previsto per il 17 giugno, si comunica che i tratti di pista ciclabile di via Mazzini, compreso tra il civico 77 e il 91 e tra il civico 95 e 209 saranno oggetto di nuova asfaltatura e allargamento di una porzione.

E’ prevista pertanto, indicativamente fino al 28 giugno, l’interdizione del traffico nel tratto interessato.

Si invitano tutti i cittadini a prendere nota della presente comunicazione e ad utilizzare, ove possibile, percorsi alternativi.

Ci scusiamo sin da ora per l’inevitabile disagio.

(Comune di Rubano)