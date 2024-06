L’l’Unione Sportiva CSI Rubano A.S.D ha organizzato per domenica 7 luglio 2024, nel territorio di Rubano una manifestazione di ciclismo su strada – categorie giovanissimi, 7-12 anni e tesserati F.C.I. denominata 16° G.P. Memorial Orazio Vecchiato e 22° Trofeo Avis Bosco di Rubano

Il percorso interesserà la zona industriale di Rubano dalle ore 7.00 alle 14.00 con due diversi percorsi:

PERCORSO A: via Bernardi (partenza e arrivo), via Rossi bassa, via Pacinotti, via Picca Grolli e ritorno;

PERCORSO B: via Bernardi (partenza e arrivo), via Rossi bassa, via della Provvidenza bassa, via Volta, via Fermi, via Picca Grolli e ritorno;

(Comune di Rubano)