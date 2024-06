Emissioni in atmosfera: presentazione pratiche in procedura semplificata – adesioni a carattere generale. Incontro informativo lunedì 17 giugno 2024

Nell’ambito del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 successivamente convertito con L. n. 113 del 6 agosto 2021 è stata istituita una task force per la digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR che vede come soggetti attuatori le amministrazioni regionali, volte a supportare e velocizzare la gestione delle procedure amministrative complesse, in funzione delle attività di semplificazione previste dal PNRR e dal DPCM 12 Novembre 2021.

Il Settore Ambiente ha rilevato alcune criticità nella presentazione delle istanze di “Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in procedura semplificata” che ne rallentano la gestione.

A fine di superare queste criticità, che spesso richiedono integrazioni alle pratiche già presentate o archiviazione delle stesse, e per condividere azioni di miglioramento, il Settore Ambiente ha organizzato un incontro lunedì 17 giugno 2024 alle ore 14.30 presso la sala riunioni al piano terra della Provincia di Padova in piazza Bardella 2 a Padova.

Per confermare la partecipazione, inviare una mail a [email protected] o di chiamare i numeri 049.8201888/1811.

(Provincia di Padova)