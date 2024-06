Il Comune di Vigonza adotta una procedura interamente on-line per la gestione delle cedole librarie d’obbligo per la scuola primaria in ottemperanza alla L.R. 31/1985 art. 15, così come modificato dalla L.R. 16/2012 art. 1 e dalla L.R. 18/2016 art. 36 la quale prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più distribuita a ciascun alunno.

Per poter richiedere la cedola basta recarsi dal proprio libraio di fiducia con il Codice Fiscale dell’alunno. Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma accedendo al sito https://clo.comunefacile.eu, potrà consegnare i libri richiesti.

Negli avvisi allegati appositamente predisposti per i genitori e per i librari sono state riportate tutte le infomazioni e le procedure relative al rilascio delle cedole.

L’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vigonza è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti al numero 0498090326-330 e/o via email all’indirizzo [email protected]

Per i librai, nel caso di assistenza informatica sulla piattaforma on-line “Comune Facile – Cedole Librarie” possono contattare il numero verde 800608352 int. 3 o scrivere a [email protected]

