Sinner nuovo numero 1 al mondo, orgoglio italiano

ROMA (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso non solo di me, ma di tutte le persone che mi hanno sempre aiutato, sono felice, avverto una pressione sana, mi piace sempre averla. Sognare non costa nulla, però ci devi sempre credere anche nei momenti difficili. Adesso stiamo parlando del primo posto nel ranking, ma venerdì c’è una partita molto importante, una semifinale che affronterò con tanta deteminazione e voglia di entrare in campo, come sempre”. Jannik Sinner re del tennis, primo azzurro numero uno al mondo, è entrato nella storia. Mentre il 22enne altoatesino, diventato primo del ranking Atp dopo il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros, accenna un sorriso emozionato quando apprende la notizia, al termine della semifinale vinta contro Dimitrov. In Italia il mondo dello sport, della politica, dello spettacolo è tutto in piedi per celebrarlo. “Primo italiano nella storia a conquistare la vetta della classifica mondiale. Complimenti Campione!”, ha postato sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Grazie a talento, sacrifici, applicazione e umiltà. I segreti che gli hanno permesso di scrivere e riscrivere la storia, senza confini, senza limiti, senza paura. Continuerai a farci sognare a occhi aperti nuove, indimenticabili pagine di storia. Orgogliosi di te, Jannik. Per sempre simbolo dell’eccellenza universale dello sport tricolore”, il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò.

“Sei il nostro orgoglio, perchè è meraviglioso che tu sia arrivato, passo dopo passo, al primo posto della classifica mondiale: con il talento, l’impegno e la voglia di migliorare sempre, ma anche con la naturalezza, la sincerità, la semplicità e i sentimenti delle persone speciali. Ben oltre il numero 1!”, si legge nel post del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Sinner orgoglio italiano, ma non solo. “Lavoro, sacrificio e perseveranza” sono i termini che ricorrono spesso quando si parla di lui, come ricordano anche da Sport e Salute: “E’ entrato nella storia grazie al suo talento ma anche al lavoro straordinario fatto da chi ogni giorno è accanto a lui. Lo ha cresciuto e portato in cima al mondo. Complimenti anche alla Fitp che sta raccogliendo i frutti di una semina fatta sui tanti giovani”. E ovviamente c’è tutto il mondo del tennis, italiano e internazionale, ad applaudirlo. “Questo incredibile, storico traguardo è merito di un ragazzo straordinario, circondato da uno staff di valore assoluto”, ha ricordato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. “Il suo tempo va più veloce del nostro”, ha detto il capitano della nazionale di Coppa Davis Filippo Volandri.

Su quel tetto del mondo, dove Novak Djokovic è rimasto 428 settimane, prima di annunciare il ritiro al Roland Garros, Sinner “è un numero uno che ci resterà, e non per poche settimane. Credo che sia il suo tennis che il suo comportamento, il suo modo di pensare ce lo fanno capire”, ha commentato l’ex tennista ed ex allenatore di Roger Federer, Ivan Ljubicic. “Essere numero uno al mondo vuol dire avere qualità superiori, fisiche, tecniche, mentali. Se poi con tutto questo riesci anche a rimanere con i piedi per terra, lavorare, sacrificarti per raggiungere questi obiettivi, allora ci riesci perfettamente. Ed è quello che ha fatto Sinner”, ha sottolineato infine Paolo Bertolucci, che nel 1976 in Cile vinse insieme a Panatta e ai suoi compagni la prima Coppa Davis dell’Italia, poi bissata nel 2023 proprio da Sinner e compagni.

