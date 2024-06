L’Under 21 azzurra batte il Giappone 4-3 al torneo Revello

VITROLLES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per l’Italia Under 21. Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata superano 4-3 il Giappone nel match di Vitrolles, valevole per l’esordio nel torneo Maurice Revello 2024. La Nazionale tricolore si rende protagonista di un buon approccio alla partita e, dopo dieci minuti, trova il gol del vantaggio con Seydou Fini che, sulla respinta di un tiro di Hasa, realizza il tap-in vincente. Qualche minuto più tardi l’Italia sfiora il raddoppio con Fabbian che, su assist di Pieragnoli, calcia di poco alto sopra la traversa. L’appuntamento con il gol per il centrocampista offensivo del Bologna è soltanto rimandato, poichè al 22′ trasforma un calcio di rigore, assegnato dal direttore di gara per un fallo di Goto su Fini. A pochi minuti dall’intervallo Fini ha una colossale chance per il tris azzurro, ma spreca tutto mancando la porta. In pieno recupero arriva la beffa per i ragazzi di Nunziata, con il Giappone che accorcia le distanze grazie a Shiogai: si va all’intervallo sul punteggio di 2-1.

Nella ripresa l’Italia torna a fare la partita e al 50′ si rende pericolosa con una conclusione dalla distanza di Bianco, su cui è decisivo l’intervento di Goto. Al 59′ Fini imbuca perfettamente per Antonio Raimondo che, davanti al portiere, deposita la sfera in fondo al sacco. Neanche il tempo di gioire per gli azzurrini, che i nipponici si rifanno sotto al 62′ con Shiogai, che sfrutta un errore di Ndour e trafigge Rinaldi. I ragazzi di Nunziata restano in zona offensiva e i loro sforzi portano nuovamente i frutti sperati, con Antonio Raimondo che realizza la sua personale doppietta in mischia. La squadra di Oiwa prova a reagire e accorcia di nuovo le distanze con il solito Shiogai, autore di una tripletta. Nonostante la sofferenza, l’Italia si impone 4-3 e porta a casa i primi tre punti nel torneo Maurice Revello, mentre il cammino del Giappone con una sconfitta.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).