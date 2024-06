Progetto GIOVANI E GENERATTIVITÀ”

OUTDOOR TRAINING:

Iniziative realizzate nell’ambito dei Piani di Intervento in materia di Politiche Giovanili “GIOVANI E GENERATTIVITÀ” DGRV 479 DEL 26.04.2023 in collaborazione con Jonathan Cooperativa Sociale e i 28 Comuni promotori dell’iniziativa.

Il progetto prevede 2 cicli da 6 esperienze nei periodi tra giugno-luglio e settembre-ottobre rivolti ai giovani dai 18 ai 25 anni residenti nei Comuni dell’Ambito Sociale VEN_15*.

Si proporranno gratuitamente esperienze ideate per consentire ai/alle partecipanti di immergersi nella natura, mettersi alla prova sperimentando qualcosa di nuovo e sfidante, intraprendere un percorso alla ricerca di sé, dei propri limiti e delle proprie abilità; ma anche rielaborare quel che si è vissuto, relazionarsi con i propri coetanei e condividere riflessioni sulle emozioni e le difficoltà e le soddisfazioni.

A guidare questa rielaborazione saranno formatori e formatrici di Jonathan Cooperativa Sociale che coinvolgeranno il gruppo in attività di team-building e di riflessione sulle competenze ed abilità che verranno acquisite.

Le esperienze sono le seguenti:

ACROPARK-superare i propri limiti:

Sabato 15/06/2024 c/o Parco Avventura Le Fiorine, via Monte Madonna – Teolo PD, orari 14.00-18.00.

KAYAK EXPERIENCE-sul filo dell’acqua

Sabato 22/06/2024 con Marco Milesi, via Guglielmo Marconi, 1/A – Limena PD, orari 14.00-18.00

ORIENTEERING-scopri il tuo percorso

Sabato 29/06/2024 con l’istruttore Daniele c/o Parco del Brenta, parcheggio di via Principessa Jolanda – Grantorto PD, orari 9.00-13.00

ACRO YOGA- un movimento di fiducia

Sabato 13/07/2024 con la yoga teacher Laura c/o Villa Breda, via Forese 57 – Campo San Martino PD, orari 9.00-13.00

NIGHT FARM – tra il fieno e le stelle (con pernotto)

Sabato 20/07/2024 e domenica 21/07/2024 con Simone c/o Fattoria didattica la Contarina, via Carlo Alberto, 53/a – Grantorto PD, orari 15.00 20/07- 11.00 21/07

POWER OF NATURE– i benefici del bosco

Sabato 27/07/2024 con Giulia esperta di forest bathing c/o Bosco Limite, via S. Giovanni, 38 -San Giovanni PD, orari 9.00-13.00

Oltre all’esperienza di Outdoor Training, i formatori di Jonathan Cooperativa coinvolgeranno il gruppo in attività di team-building e di riflessione sulle competenze ed abilità che verranno acquisite.

Per iscriverti, compila in tutte le sue parti il form:

https://forms.gle/9xBT724PKyA5Lcmc9

Prima di procedere, ti chiediamo di leggere attentamente il programma dell’esperienza per cui vuoi candidarti e tutte le relative informazioni organizzative: Outdoor Training 2024 – Jonathan Cooperativa Sociale

Qualora dovessimo ricevere un numero elevato di richieste procederemo ad una selezione dei partecipanti.

NB: Per qualsiasi dubbio o domanda, puoi mandare una mail a: [email protected]. o [email protected]

*sono Comuni di Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.



(Comune di Galliera)