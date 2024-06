Comune di Padova: provvedimenti di viabilità, strade chiuse temporaneamente. Aggiornato in data 31 maggio 2024

Per interventi edilizi presso immobili:

chiusura temporanea al traffico veicolare di piazza Alcide De Gasperi, corsia veicolare prospiciente il numero civico 32 , da lunedì 3 a martedì 4/06/2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

chiusura temporanea al traffico veicolare di piazza Alcide De Gasperi, corsia veicolare prospiciente il numero civico 33 , da mercoledì 5 a giovedì 6/06/2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con l’impiego di due movieri per favorire l’uscita verso viale Codalunga;

chiusura temporanea al traffico veicolare in via Dei Livello, da lunedì 10 a martedì 11/06/2024, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con l’impiego di un moviere all’incrocio con corso Milano; istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri in corso Milano, ramo secondario compreso tra via Dei Livello ed il tratto principale del corso; istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti corso Milano, ramo secondario di cui al precedente punto, giunti all’incrocio con il tratto principale di corso Milano; istituzione temporanea dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti corso Milano, ramo secondario di cui al precedente punto, giunti all’incrocio con il tratto principale di corso Milano; sospensione temporanea dell’area pedonale nella piazzetta di corso Milano ubicata in corrispondenza dei civici 81 e 83 e di vicolo Dei Livello, con la contestuale rimozione delle transenne a protezione della stessa, e la loro ricollocazione alla fine dell’intervento, al fine di consentire il transito dei veicoli in direzione via Dei Livello. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Dei Livello compreso tra l’area di cantiere ed il vicolo omonimo;

proroghe lavori fino a venerdì 28/6/2024:

nell’ambito della bonifica reti idriche, con chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giuseppe Keplero , dal lunedì al venerdì (eccetto sabati e giorni festivi), dalle ore 7:30 alle ore 17:00;

per la posa di una nuova condotta fognaria nel tratto secondario di via Del Cristo adducente ai numeri civici dal 16 al 40;

per il rifacimento della pavimentazione stradale, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Rienza, tratto compreso tra via Timavo ed il termine della stessa via, sabato 1/06/2024, dalle ore 7:00 alle ore 18:30. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private;

per un intervento di soppressione di una presa gas, chiusura temporanea al traffico veicolare in via San Francesco, tratto compreso tra via Santa Sofia e via G. Galilei, da lunedì 3 a venerdì 7/06/2024, dalle ore 8:30 alle ore 18:00; istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri in via Santa Sofia, tratto compreso tra via Della Pieve e via San Francesco; istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via San Francesco, tratto compreso tra via Santa Sofia e via G. Galilei, ambo i lati. Nulla cambia per il transito dei residenti e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via San Francesco compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente via G. Galilei e via Santa Sofia;

per lavori di ristrutturazione della sede del conservatorio di musica “Cesare Pollini, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Eremitani, tratto compreso tra la galleria omonima ed il numero civico 22, fino a venerdì 14/06/2024, dalle ore 9:00 alle ore 16:00; istituzione del senso unico alternato in via Eremitani, tratto compreso tra galleria Eremitani e via Zabarella, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti dalla suddetta galleria; deroga temporanea alle limitazioni previste nell’ordinanza istitutiva dell’area pedonale “Borgo Altinate”, per i veicoli che devono accedere al garage in via Eremitani, 10. Nulla cambia per l’accesso alle proprietà private nel tratto oggetto dei lavori;

per completare un intervento di manutenzione dei pali della luce presso lo svincolo 9 della tangenziale, chiusura temporanea al traffico veicolare in corso Primo Maggio, bretella a doppio senso di marcia che sovrappassa il raccordo autostradale, dalle ore 22:00 di lunedì 3/06/2024 alle ore 6:00 del giorno successivo.

